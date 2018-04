Fitnesskur für Musterknaben

Anzeige

Der Innenraum präsentiert sich sachlich-nüchtern. Klare Linien und nette Holz-Alu-Kombinationen an den Zierleisten vermitteln Loft-Charakter. Ein Startknopf erweckt den den Dreiliter-Diesel des Testwagens zum Leben. Knurrig-sonor zeigt er: Ich habe Kraft. Ordentlich sogar, denn er bringt beachtliche 286 PS auf die Räder. Umso erstaunlicher ist dann, dass den Boliden eine nicht unerhebliche Anfahrschwäche plagt. Diese spült der Wechsel ins Sportprogramm zwar weitgehend weg. Dann aber zögert die sonst so harmonisch agierende 8-stufige tiptronic allerdings die Gangwechsel derart lange heraus, dass an ein gemütliches Dahingleiten nicht zu denken ist. Schade.

Ist die Anfangsmüdigkeit überwunden, ist das Leergewicht von fast 1,9 Tonnen vergessen. Leichtfüßig schiebt das SUV davon, selbst bei hohen Autobahngeschwindigkeiten bleibt viel Potenzial für Überholmanöver. Auf der Landstraße ist der Q5 ebenfalls gut aufgehoben. Mutig genommene Kurven meistert er neutral, sehr lange sogar. Lediglich die Lenkung wirkt bei agilem Fahren indirekt. Erfreulich: Der Verbrauch fällt im Mix mit rund acht Litern für ein Fahrzeug mit diesem Leistungsspektrum moderat aus.

Happiger Grundpreis

Im Audi finden vier Erwachsene bequem Platz und können sogar anständig Gepäck mitnehmen. Ein gutes Raumgefühl rundet den guten Gesamteindruck ab. Der lässt den neuen Audi Q5 schon sehr nahe an die Perfektion gelangen. Und damit überspringt das in Mexiko gebaute Modell die hohe Messlatte spielend. Sein Problem sind die 1,5 Millionen Exemplare des Vorgängers als Vorlage – und happige 46 000 Euro als Grundpreis.

