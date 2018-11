Sehr geehrte Ketscherinnen und Ketscher, werte Gäste, liebe Kinder,

spüren Sie es auch schon? Der Weihnachtszauber liegt in der Luft. Das schönste Fest des Jahres steht schon wieder vor der Tür. Und damit auch unser traditioneller Weihnachtsmarkt. Am Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, bieten wir auf dem Gelände der TSG weihnachtliches Flair mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, mit Musik und Tanz. Weihnachtliche Klänge und süße Düfte sind die Vorboten des großen Festes. An den Ständen wird weihnachtlicher Lichterschmuck funkeln, der das vielfältige Warenangebot zum Leuchten bringt. Kindergärten, Schulen und Vereine sorgen mit ihren weihnachtlichen Darbietungen für eine stimmungsvolle Untermalung des Festgeschehens. Freuen Sie sich mit mir auf die bevorstehende Adventszeit und besuchen Sie uns am Wochenende.

Herzlichst Ihr

Rainer Fuchs

Vorsitzender des Handwer-

und Gewerbevereins ker-

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018