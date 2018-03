Flaschenpost nach 132 Jahren entdeckt

HANDOUT - Datum unbekannt, unbekannter Ort, Australien: Ein am 06.03.2018 zur Verfügung gestelltes Foto zeigt eine Flasche die im Januar an einem Strand liegt. Dabei handelt es sich vermutlich um die älteste Flaschenpost der Welt. Die Flasche wurde nach Recherchen des Westaustralien-Museums in Perth von dem Forschungsschiff «Paula» im Juni 1886 in den Indischen Ozean geworfen. Foto: -/Kym Illman/AAP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

