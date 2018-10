Flexible Neubauten

Weinheims Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner, der selbst Bauingenieur ist, fühlte sich bestätigt: „Das ist modern, aber einfach und robust, so wie wir es haben wollten“, beurteilte er bei einer Begehung der beiden städtischen Immobilien, die in den nächsten Wochen als so genannte Anschlussunterkünfte fertig werden und bezogen werden können. Das teilt die Pressestelle der Stadt Weinheim mit. Die beiden Mehrfamilienhäuser – in Lützelsachsen am Sandloch-Sportplatz und in der Klausingstraße gegenüber den Stadtwerken – werden zunächst geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen. Ebenfalls kurz vor Vollendung und Belegung stehen die Gebäude in der Ortsstraße in Steinklingen und das Rathaus in Oberflockenbach, in dem das Obergeschoss ausgebaut worden ist.

Bei der Besichtigung der beiden Gebäude in Lützelsachsen und Weinheim wurde allen Teilnehmern nochmals deutlich, was sich die Stadt als Bauherrin und die Architekten gedacht haben: Auf Dauer können die Gebäude, die Zwei- und Dreizimmerwohnungen beherbergen, für Wohnen mit sozialem Charakter genutzt werden, offen für unterschiedliche Mietergruppen; und ein solcher Wohnraum wird in Städten immer gebraucht. Beide Häuser können voraussichtlich im November bezogen werden. In Lützelsachsen werden rund 45 Menschen eine Bleibe finden, in der Klausingstraße etwa 60.

Langfristige Nutzung

Die Wohnungen sind in beiden Häusern so angeordnet, dass sie sowohl von Familien, als auch von Einzelpersonen in einer Wohngemeinschaft genutzt werden können: von einer Wohnküche gehen einzelne Zimmer sowie Bad und Toilette ab. Denkbar wären daher langfristig in einer späteren Nutzung zum Beispiel eine Senioren- oder Studenten-WG. Die Zwischenwände seien überwiegend in Leichtbauweise errichtet, erläuterte Peter Zschippig, Leiter der Hochbauabteilung im Amt für Immobilienwirtschaft, sodass die Grundrisse später auch relativ einfach zu verändern sind. „In der Nachnutzung wollen wir so flexibel wie möglich sein“, erklärte Zschippig. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018