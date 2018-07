Flohmarkt der Schüler

Anzeige

Weinheim.Der Weinheimer Schülerflohmarkt findet am Samstag, 7. Juli, statt. Im Bereich der Schlosshöfe, in einem Teil des Schlossparks und in der Obertorstraße haben Mädchen und Jungen der Weinheimer Schulen Gelegenheit, Flohmarktartikel zu verkaufen. Es ist der 29. Schülerflohmarkt in der Stadt – mittlerweile ein fester Termin, auch im Weinheimer Kultursommerprogramm.

Den einzelnen Schulen werden feste Plätze oder Bereiche zugewiesen. Teilnahmekarten erhalten die Schüler in den Schulsekretariaten. Organisiert wird der Schülerflohmarkt vom Weinheimer Rathausamt für Bildung und Sport. Er findet statt von 9 bis 14 Uhr. An dem Flohmarkt beteiligen sich Kinder aus 20 Weinheimer Schulen. Neben Flohmarktartikeln werden die Teilnehmer auch Speisen (Waffeln, Kuchen) und Getränke verkaufen.

Damit sich keine „Profis“ unter die Schüler mischen, werden die Teilnehmerkarten ausschließlich über die Schulsekretariate vergeben. Außerdem wird strichprobenweise kontrolliert. Da der Flohmarkt seit einigen Jahren überwiegend in den Schlosshöfen stattfindet, wird es keine Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs geben. red