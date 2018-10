Flohmarkt im Mäusenest

Am Sonntag, 14.Oktober, laden der Elternbeirat und der Förderverein der Kindertagesstätte Mäusenest ein zum herbstlichen Kindersachenflohmarkt. Beginn in der Mehrzweckhalle in Hohensachsen (Lessingstr. 27) ist am Sonntag ab 10 Uhr, Schwangere haben bereits ab 9.30 Uhr Einlass. Bis um 13 Uhr besteht dann die Möglichkeit, in Ruhe das vielfältige Angebot zu sichten und das eine oder andere Schnäppchen zu machen.

Der Tischaufbau für die Verkäufer beginnt ab 9 Uhr. „Für das leibliche Wohl sorgen wir mit Kaffee und Kuchen und freuen uns auf zahlreichen Besuch“, ergänzt Karo Heymann, Vorsitzende des Fördervereins. „Der Erlös aus dem Kuchenverkauf und der Standgebühren kommt der Kita Mäusenest und damit unseren Kindern zugute, die sich dringend ein neues Spielhaus für den Garten wünschen.“ red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018