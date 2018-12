FN-Sieger der „Blende“ 2018 stehen fest

Beim 44. Zeitungsleser-Fotowettbewerb „Blende“ stehen die Sieger auf Ebene der Fränkischen Nachrichten fest.

Odenwald-Tauber. Beim Wettbewerbsthema „Farbspiele“ belegte das Foto „Zeitschrift“ von Reinhold Hofmann aus Lauda den ersten Platz. Es handelt sich um die Studio-Aufnahme einer kunstvoll aufgeblätterten Zeitschrift, die von vorne Rot und von hinten Grün angeleuchtet wird und sich dabei auch in der Tischauflage spiegelt.

Beim Thema „Lost Places – Verlorene Orte“ ist es eine Aufnahme von Rainer Schmidt aus Reicholzheim mit dem Titel „Stillstand im Rohrsystem“. Schmidt war mit der Kamera in einem alten Lagerhaus unterwegs, in dem früher Getreide durch Rohre in die Speichersilos befördert wurde. Gekonnt setzte er die seit Jahren stillgelegte Anlage in schwarz-weiß in Szene.

Beim Thema „Die Welt der kleinen Dinge“ lieferte Gerhard Bartel aus Osterburken die in den Augen der Jury beste Aufnahme – das gestochen scharfe Foto einer Heuschrecke auf einem Pflanzenhalm. Der Morgentau schlägt sich auch auf dem Tier in Tropfen nieder, so dass Gerhard Bartel die Aufnahme „Kaltduscher“ taufte.

Weitaus bessere Beteiligung als 2017

Der diesjährige Wettbewerb „Blende“ verzeichnete wieder eine weitaus besserre Beteiligung als im vergangenen Jahr, als die Fränkischen Nachrichten nur zwei Wettbewerbsthemen und zusätzlich den Fotowettbewerb „150 Jahre Tauberbahn“ ausgeschrieben hatten. 55 Hobbyfotografen (2017: 25) aus dem Verbreitungsgebiet nahmen teil und reichten insgesamt 335 Fotos ein (2017: 112). Daher konnte dieses Mal auch wieder eine erste Vorauswahl von 30 Bildern pro Thema getroffen und allen Lesern unter www.fnweb.de im Internet präsentiert werden.

Dabei hatten die Betrachter auch die Möglichkeit, ihre drei Lieblingsbilder bei jedem Thema an die FN zu melden. Eine „Hitliste“ der beliebtesten Leserbilder ließ sich am Ende daraus leider nicht eindeutig erzeugen, denn es liegt der Verdacht nahe, dass manche Fotos durch mehrfache Bewertung im Ranking gezielt „nach vorne gebracht“ wurden. Immerhin lässt sich aber sagen, welche Fotos überhaupt das Interesse der Leser besonders erregten, und darüber soll demnächst noch berichtet werden, wenn auch die Siegerfotos auf den Plätzen zwei bis acht hier in den FN veröffentlicht werden.

Oftmals nur Nuancen ausschlaggebend

In einer zweiten Sitzung suchte die Jury aus den dreimal 30 vorausgewählten Fotos die acht besten pro Thema aus. Erneut war festzustellen, dass sich die Qualität der für die „Blende“ eingereichten Aufnahmen von Jahr zu Jahr im Mittel steigert. Es gab wirklich viele hervorragende Bilder zu jedem Thema, was es der Jury natürlich wieder erschwerte, endgültige Sieger festzulegen. Viele andere Bilder hätten einen guten Platz ebenso verdient. Und so waren es oftmals nur Nuancen, die ein Bild auf einen Siegplatz hievten. Gerade das Thema Bildaufbau/Bildschnitt beschäftigte die Jury-Mitglieder immer wieder. Sätze wie „hätte der Fotograf hier etwas mehr Rand zugegeben ...“ oder „hätte er das Motiv da etwas mehr so positioniert“ waren bei der Jury-Sitzung des Öfteren zu hören. Gleichwohl war den Beurteilenden aber auch klar, dass man gerade bei Fotos von bewegten Motiven (zum Beispiel Tieren) oder kurzen Momenten im prallen Leben nicht immer die Zeit hat, in aller Ruhe die Kamera auf einen optimalen Bildaufbau hin auszurichten, so dass dieses Kriterium kein „K.O.-Kriterium“ war.

Flaue Farben und Kontraste, ungenügende Helligkeit, mangelnde Schärfe oder der Schärfepunkt am falschen Platz fielen da schon schwerer ins Gewicht. Und leider verringern manche Teilnehmer ihre Chancen geringfügig immer wieder auch dadurch, dass sie ihre Papierbilder in kleinen Formaten wie 9 x 13 Zentimeter oder 10 x15 Zentimeter einreichen. Auch wenn es exzellente Fotos sind – liegen sie auf dem Jury-Tisch neben den Bildern im für diese Zweck üblichen 20 x 30 Zentimeter-Format, haben sie es schwer, gleich stark zu wirken. Das Geld für einen größeren Bildabzug ist auf alle Fälle nicht umsonst investiert, denn die Fotografen können ihre Bilder nach Abschluss der „Blende“ zurückhaben und dann zu Hause aufhängen oder für andere Fotowettbewerbe verwenden.

Die dreimal acht Siegerbilder der Fränkischen Nachrichten werden nun zurzeit bei der mitveranstaltenden Prophoto GmbH in Frankfurt am Main im Rahmen der bundesweiten „Blende“-Endausscheidung juriert, wobei die Fotos dort nicht nach Themen getrennt bewertet werden.

Auch die Fotos aller Teilnehmer bis einschließlich 18 Jahre liegen in Frankfurt auf den Jury-Tischen, denn diese haben bei der „Blende“ immer eine Gewinnchance auf Bundesebene, ganz gleich, ob sie vorher bei einer der ausschreibenden Zeitungen einen Platz belegt haben, oder nicht. Voraussichtlich Mitte Januar wird feststehen, wer von den Teilnehmern bei den Fränkischen Nachrichten mit einem seiner Fotos auch bundesweit erfolgreich war, und dann werden die Sieger auch entsprechend geehrt werden.

Alle vorausgewählten Fotos, die Siegerfotos und die Bilder der jugendlichen Teilnehmer sind auf Fotostrecken unter www.fnweb.de, Menüpunkt „Freizeit“, Menüpunkt „Fotowettbewerbe“ zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018