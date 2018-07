Folkmusik mit Gefühl

Anzeige

Am Samstag, 14. Juli, tritt die Band „The Bottled Spirits“ ab 20 Uhr im Café „Zum Rosengarten“ in Weinheim (Grundelbachstraße) auf. Die Folk-Band formierte sich 1998 um Wolfgang Buchholz, welcher fester Bestandteil der Heidelberger und Mannheimer Folk-Szene ist. „Wenn man die Band verorten will, schwimmt sie irgendwo mitten im Atlantik“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Mal treibt es sie mehr zu den Küsten Irlands, mal zu denen seiner (musikalischen) Provinzen in der Neuen Welt.

Karten im Vorverkauf

Das Repertoire der Mannheimer Band reicht vom irischen Reels und Jigs bis zu Bluesgrass, Oldtime Music, dazu eine Prise Balkan. Rasante Fiddle-Turnes, dazwischen gefühlvolle Balladen und Songs. Die eigenen Arrangements und Improvisationen machen den „Spirit“ dieser Band aus: Wolfgang Buchholz (Geige), Toti Lanzalaco (Percussion), Cara Shamlou (Gesang), Daniel Draxler (Banjo, Mandoline, Gitarre, Gesang), Andreas Knapp (Akkordeon, Mundharmonika, Gitarre, Gesang), Mareike Stein (Flöte) und Helena Wachter (Geige). Kartenvorverkauf im Café, Telefonnummer 06201/12429. wn