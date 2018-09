Forum für eine leistungsstarke Gemeinde

Einhausen.„Ich wünsche allen Ausstellern, dass ihr Engagement an diesem Wochenende belohnt wird und viele Besucher in die Einhäuser Sporthalle kommen, um sich ein Bild von dem vielfältigen Angebot unserer Wirtschaftsunternehmen zu machen“, ist Bürgermeister Helmut Glanzner von dem Erfolg der wiederbelebten Gewerbeschau überzeugt.

Denn die letzte Leistungsschau ist schon einige Jahre her und wurde 2006 letztmals mit einem gemeinsamen Tag der offenen Tür von lokalen Unternehmen veranstaltet. Seitdem gab es lediglich die Gesundheitstage in der Mehrzweckhalle - zuletzt vor zwei Jahren - die sich immer eines regen Zuspruchs erfreuten.

Neuauflage im Jubiläumsjahr

Das 1250-Jahr-Jubiläum der Gemeinde war nun der geeignete Anlass für die Einhäuser Wirtschaftsvereinigung, das Format wieder aufleben zu lassen und neu zu strukturieren. Erstmals werden sich Gewerbe und Gesundheit gemeinsam präsentieren. . Die Vereinigung koordiniert die Veranstaltung in Kooperation mit der Gemeinde, die im Jubiläumsjahr federführend für die Organisation verantwortlich ist.

Synergieeffekte nutzen

„Wir wollen unser Gewerbe präsentieren, das Handwerk fördern und Bürgern wie Gewerbetreibenden die Chance geben, sich unverbindlich kennzenzulernen“, so Bürgermeister Glanzner. Insbesondere auch im Hinblick auf das neue Baugebiet „Im Knippel“ sieht der Rathauschef Synergieeffekte. Sowohl für Handwerks- und Baubetriebe auf der einen als auch für Häuslebauer auf der anderen Seite lassen sich im Rahmen der Messe Potenziale nutzen.

Verkaufsoffener Sonntag

Verstärkt wird das zudem mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 16. September. Eine Vielzahl an Einzelhändlern beteiligen sich und öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Erstmals in der Sporthalle

Wegen der im Bau befindlichen neuen Mehrzweckhalle findet die Leistungsschau erstmals in der Sporthalle statt, wobei auch der Außenbereich in das Messegeschehen einbezogen ist. Geöffnet ist die Leistungsschau an beiden Tagen jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Neben einem kurzweiligen Rahmenprogramm und Angeboten für das leibliche Wohl gibt es außerdem eine Tombola mit attraktiven Preisen. Die Auslosung der Gewinne ist am Sonntag (16.) un 17 Uhr .

Hundestaffel präsentiert sich

Mit im Boot ist auch die Rettungshundestaffel Bergstraße-Odenwald, die sich am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr im Außenbereich mit drei Vorführungen präsentiert. Auch die Feuerwehr als direkter Nachbar beteiligt sich mit einer Fahrzeugschau. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018