Fraglos angenommen und geliebt werden

Anzeige

„Was ist deutsch?“

Mann war ein kritischer Wagner-Verehrer nach dem Motto „Nur wer liebt, darf kritisieren“, darin nicht unähnlich der Haltung des Philosophen Friedrich Nietzsche in dieser Frage. Denn Mann, der den Essay „Leiden und Größe Richard Wagners“ verfasst hatte, blieb trotz mancher Vorbehalte ein Anhänger der meisten Wagner-Opern, allen voran „Parsifal“ und „Lohengrin“. Der märchenhafte Gralsritter in „Lohengrin“ ist für den Autor Vaget auch eine Symbolgestalt für die kindliche Erwartung eines Künstlers, „fraglos angenommen und rückhaltlos geliebt zu werden“.

Das Nachkriegs-Bayreuth hat sich immer wieder und mit unterschiedlichem Erfolg an Neudeutungen versucht, von Wieland Wagner über Patrice Chéreau bis Christoph Schlingensief. Seine zeitgenössische Sicht auf die „Meistersinger von Nürnberg“ („Ehrt eure deutschen Meister!“) zeigt seit vergangenem Jahr in Bayreuth der Regisseur Barrie Kosky von der Komischen Oper in Berlin. Dabei muss sich der aus Australien stammende erste jüdische Regisseur in Bayreuth auch mit der Frage „Was ist deutsch?“ auseinandersetzen, also auch mit der in der Oper beschworenen „heil’gen deutschen Kunst“, die Wagner in den „Meistersingern“ für manche Kritiker mit nationalistischen, anti-französischen und antisemitischen Tönen thematisiert.

Thomas Mann fand die „anti-welschen Redereien“ gegen alles Romanische „grässlich“ (“…und welschen Dunst und welschen Tand sie pflanzen uns in deutsches Land“). Der Regisseur Harry Kupfer hielt anlässlich seiner Deutung an der Berliner Staatsoper dagegen und sieht bei Wagner einen „Appell zur Achtung der besten Traditionen, die jede Nation besitzt“. Das verbiete „jede nationalistische oder gar faschistoide Deutung“, so Kupfer. „Man muss endlich damit aufhören, sich für die ’Meistersinger’ zu entschuldigen.“

Der jetzige Regisseur Kosky lässt sich nicht beirren: „Ich halte meinen seelischen Knoblauch in der einen Hand und meinen Davidstern in der anderen“, meinte er in Interviews. Der Schatten Hitlers liegt trotzdem über der Rezeptionsgeschichte der „Meistersinger“, die er zum „Festspiel der Reichsparteitage für alle Zeiten“ in Nürnberg bestimmte und fast bis zuletzt bei den „Kriegsfestspielen“ in Bayreuth als einzige Oper aufführen ließ.

Nicht geistiges Zentrum der Welt

Für Hitler gab es „keine herrlichere Äußerung des deutschen Geistes als die unsterblichen Werke“ Wagners. Der frühere Bundespräsident Walter Scheel sah es etwas nüchterner und traf wohl den Punkt, als er bei der Eröffnung der Jubiläumsfestspiele in Bayreuth 1976 die Bedeutung Wagners betonte und auch relativierte. Die Romantik habe eine Reihe bedeutender Künstler hervorgebracht, „Richard Wagner ist einer von ihnen“ und „nicht das geistige Zentrum der Welt“.

Vagets neues Buch liefert zu diesen Grundgedanken aktuelle Bestandsaufnahmen mit einer erstaunlichen Menge an Hintergrundinformationen. Wobei das Kapitel über Knappertsbusch trotz der vermutlich treibenden Rolle des ebenso genialen wie ehrgeizigen Dirigenten beim Protest der „Wagnerstadt München“ gegen Thomas Mann 1933 nicht zwingend erscheint und das Kapitel über Thomas Mann nicht wesentlich Neues enthält. Vagets großes Verdienst ist es aber, die offensichtlich prägende Bedeutung Wagners und Bayreuths für die Persönlichkeitsentwicklung Hitlers und seines Lebensweges bisher vielleicht am ausführlichsten dargestellt und umfassend dokumentiert zu haben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018