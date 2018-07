Frankreich wird Weltmeister

Anzeige

Frankreich ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Im WM-Finale gegen Kroatien setzten sich die Franzosen in Moskau mit 4:2 durch und holten damit nach 1998 erneut den Titel. Das Team von Trainer Didier Deschamps tritt als Champion die Nachfolge der deutschen Mannschaft an. Nach dem Sieg zogen zahlreiche Menschen jubelnd und hupend durch die Städte. Bei der Rückkehr der Mannschaft feierten Fans die Sieger auf den Champs-Élysées in Paris (Bild). Am Donnerstag, 6. September, trifft der amtierende Weltmeister bei der Nations Leage auf den ehemaligen – Deutschland.