Franzosen zu Gast an zwei Schulen

Sprache und Kultur standen an der Helen-Keller-Schule (HKS) sowie an der Hans-Freudenberg-Schule (HFS) im Rahmen eines vom Goethe-Instituts Nancy organisierten Besuchs von 17 Deutschlehrkräften im Vordergrund. Gemeinsam hießen die Schulleiter Andrea Haushalter (HKS) sowie Torsten Nesselhauf (HFS) die französischen Gäste willkommen, bevor es in Kleingruppen darum ging, im Austausch mit deutschen Kolleginnen und Kollegen mehr über die berufliche Bildung im Nachbarland zu erfahren.

Hierzu bot die HKS die vielfältigen Möglichkeiten einer beruflichen Schule mit hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischer Ausrichtung, während man an der HFS alles rund um den gewerblichen-technischen Bereich erfahren konnte. Neben einem Rundgang durch die Fachräume der Schulen, wie beispielsweise Lehrküchen sowie Kfz-Werkstätten, gaben der Austausch mit Lehrkräften Einblicke in die differenzierten Ausbildungsgänge und den Fokus des Unterrichtens in Weinheim. Zudem standen Schülerinnen und Schüler der Bereiche Rede und Antwort. Nach diesem informativen Nachmittag reisten die Gäste gut gelaunt und voller toller Eindrücke wieder zurück in die französische Heimat. WN

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018