Frau zu Geldstrafe verurteilt

Zu einer Geldstrafe von 1250 Euro (50 Tagessätze je 25 Euro) hat das Amtsgericht Lampertheim eine 45-Jährige verurteilt, die mit ihrer damals minderjährigen Tochter im Juni 2017 auf Diebestour gegangen war. Das Duo hatte in einem Modegeschäft in Viernheim zwei Paar Ohrringe im Wert von 10,90 Euro und in einem weiteren Geschäft Bekleidung, Schuhe und Schmuck gestohlen. Gegen das Urteil vom März 2018 hatte die 45-Jährige Berufung am Landgericht Darmstadt eingelegt. Bei Prozessauftakt konnte das Verfahren nicht abschließend behandelt werden. Die Hauptverhandlung wird deshalb am 11. September fortgesetzt. Die Rücknahme der Berufung steht der Angeklagten weiterhin offen. sg

