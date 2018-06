Freddy Wonder Combo heizt ein

Anzeige

Hemsbach.Zweimal hat die Band bereits das „Alla hopp“-Gelände gerockt: zur Eröffnung der Anlage im Juli 2016 und beim „Tag der offenen Stadt“ im vergangenen Sommer. Bekanntlich sind aller guten Dinge drei, weshalb die Stadt Hemsbach sie abermals verpflichtet hat: Am Sonntag, 1. Juli, ab 18 Uhr heißt es „Alla-hopp goes Party“ mit der Freddy Wonder Combo – bei freiem Eintritt. „Nach dem Tag der offenen Stadt kam vielfach der Wunsch auf, auf der Anlage jährlich ein solches Konzert zu veranstalten. Diesem Wunsch bin ich gerne nachgekommen, denn eine Veranstaltung wie diese bietet eine gute Gelegenheit, bei bester Stimmung und hoffentlich schönem Wetter zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern“, sagte Bürgermeister Jürgen Kirchner. Mit der Band war man sich schnell einig, denn auch die sieben Musiker hatten immer sichtlich Spaß bei ihren Auftritten in Hemsbach. Den nächsten „Tag der offenen Stadt“ wird es im Sommer 2019 geben. wn