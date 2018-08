Freie Plätze beim Kunstkurs

Anzeige

Im Rahmen des Weinheimer Kultursommers bieten die Künstler Loraine Heil und Horst Busse auch dieses Jahr wieder Kreativkurse für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Schwerpunkte der Kurse sind Malen und plastisches Gestalten. Neben gemeinsamen Spielen und Geschichten lernen die Teilnehmer, Farben selbst herzustellen, sie zu mischen und auf verschiedenen Malgründen aufzutragen.

Es gibt nur noch Plätze für die Kunstkurse vom 13. bis 17. August und vom 3. bis 7. September. Sie finden täglich von 14 bis 18 Uhr im Atelier der beiden Künstler in der Untergasse 27 statt. Die Anmeldung für die Restplätze und weitere Informationen erfolgen über die Telefonnummer 06201/187897 oder per E-Mail an die Adresse info@weinheimer-malkurse.de. wm