Freundlich und mit Kompetenz serviert

Anzeige

Heidelberg.Ob für ein romantisches Diner zu zweit, ob für gute Freunde oder mit netten Bekannten: Kochen ist voll im Trend! Besonders in einer Küche, die optimal geplant und perfekt ausgestattet ist. Von Design bis Qualität, von funktionell bis individuell, von elegant bis exklusiv.

„Küchen sind unser Element, seit über 45 Jahren. Als mittelständischer Fachbetrieb mit Stammsitz in Oftersheim sind wir eine bekannte und feste Größe in der Metropolregion Rhein-Neckar und fühlen uns seit jeher der Tradition solider Leistung zu fairen Preisen verpflichtet“, erläutert Geschäftsführer Oliver Schmidt die erfolgreiche Firmenphilosophie.

Zum Saisonauftakt 2018 präsentieren die kreativen Küchenprofis jetzt unter dem Motto „Augen auf beim Küchenkauf“ die neusten Tipps und Trends in Heidelberg. „Wir haben die umfangreichen Umbaumaßnahmen in unserem Heidelberger Küchenstudio punktgenau abgeschlossen und so dreht sich am Sonntag, 4. März, von 11 bis 17 Uhr alles um die neusten Küchenträume hochwertiger Marken. Darunter die neuesten Modelle von Burger Bauformat, die Designlinie „Mahlzeit“ von Rational oder die innovative „Y-Küche“ von Ballerina. Dazu stellen wir top-aktuelle Elektrogeräte vor, die keine Wünsche offenlassen“, sagt der Leiter des Heidelberger Kall-Studios, Mike Lehmann, und freut sich mit seinem Team auf viele Interessenten. Im mittlerweile achten Jahr der Kall-Filiale Heidelberg lässt sich resümieren, dass die Küchen-Präsentationen auf rund 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche bestens ankommen, die zahlreichen Kunden aus Heidelberg und Umgebung sind begeistert.