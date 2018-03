Friedensmesse in Konkordien

Anzeige

Er hatte die Schrecken des Kosovo-Krieges vor Augen, als er im Jahr 2000 diese Friedensmesse schrieb. Nun wird das Antikriegsstück des walisischen Komponisten Karl Jenkins, das die Religionen miteinander verbindet, am Samstag, 17. März um 19 Uhr in der CityKirche Konkordien (R2) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. aufgeführt. Mitwirkende sind der Matthäuschor, das Orchester la palatina nova unter der Leitung von Corinna Schreieck, das Ensemble Hosh Neva sowie tanzende Derwische. Mehmet Ungan singt den islamischen Gebetsruf in der Friedensmesse. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Peter Kurz. dv (Bild: Henne)