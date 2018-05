Fronleichnam: Prozession und Gottesdienst

Anzeige

Das Fronleichnamsfest am Donnerstag, 31. Mai, ist verbunden mit dem Gründonnerstag, und erinnert an die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus. Viele katholische Gemeinden feiern das Fest auch mit einer Prozession. Eine der größten Prozessionen im Katholischen Stadtdekanat Mannheim findet in der Innenstadt statt. Den Festgottesdienst feiert Dekan Karl Jung. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr in der Jesuitenkirche (A 4) und endet nach der Prozession – ausgehend vom Schillerplatz über die Quadrate B 2 bis G 2 – auf dem Marktplatz vor der St. Sebastian-Kirche (F 1). Bild: kathma.de