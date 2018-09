Frontal mit Pkw zusammengestoßen

Rothenfels.Mit schweren Verletzungen musste ein 34-jähriger Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstagabend bei Rothenfels im Landkreis Main-Spessart mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 34-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2315 von Marktheidenfeld in Richtung Neustadt am Main.

Überholmanöver

Auf Höhe der Staustufe Rothenfels wollte er ein Fahrzeug überholen, übersah offenbar den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 37-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer von seiner Harley-Davidson geschleudert und kam erst nach über 70 Metern auf der Fahrbahn schwer verletzt zum Liegen.

Die Fahrerin des entgegenkommenden VW Passats wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Frau vom BRK in ein Krankenhaus gebracht. Der Zweiradfahrer wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Insgesamt weitere vier Autos aus dem nachfolgenden Verkehr wurden durch herumgewirbelte Fahrzeugteile beschädigt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Auch wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Rothenfels und Neustadt am Main sowie der Kreisbrandrat im Einsatz.

Die Staatsstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.09.2018