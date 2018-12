Frost macht sich breit

Offenbach.In den kommenden Tagen wird es vielerorts in Deutschland frostig, Autofahrer sollten sich auf glatte Straßen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gestern mitteilte, bringt Hoch „Gotthard“ kalten Ost- und Nordwind. Der lässt die Temperaturen schrittweise zurückgehen, sagte Meteorologin Magdalena Bertelmann. Der DWD warnt besonders in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor regional glatten Straßen. Bereits in der Nacht auf heute komme es mit Temperaturen zwischen minus einem und minus sieben Grad verbreitet zu Frost, „bei Schneeschauern stellenweise zu Glätte“, sagte Bertelmann. Tagsüber werden Höchstwerte zwischen minus einem und plus drei Grad erreicht. dpa

