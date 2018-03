Frühbarocker Flötenzauber

Anzeige

Ähnlich apart die übrigen Paarungen: Alt- und Tenorflöte in Giovanni Cesares höchst klangprächtiger Canzone „La Massimiliana“ (1621), zwei Tenorflöten in den wunderbar buntscheckigen Sonaten von Dario Castello und Marco Uccellini, schließlich Flötenduo pur ganz ohne Begleitung von Cello und Cembalo in Francisco Gueraus folkloristisch pikanten Variationen über das alte spanische Liebeslied „Marizápalos“. Hölzle-Wiesen und Fischer warben in all diesen kaum bekannten Repertoirejuwelen so vergnüglich für ihr oft unterschätztes Instrument, dass wohl selbst Blockflötenverächter milde gestimmt gewesen wären.

Stark auch die solistischen Intermezzi ihrer gewohnt souveränen Continuo-Partner: Kanghao Feng (seit 2007 Solocellist am Staatstheater Darmstadt) beeindruckte mit der zu den Pionierwerken der Gattung zählenden d-moll-Cellosonate opus 5/2 des italienischen Händel-Zeitgenossen Francesco Geminiani, Otfried Miller mit charakteristischen Byrd- und Sweelinck-Stücken aus der berühmten englischen Tastenmusiksammlung „Fitzwilliam Virginal Book“ von 1620.

Begeisterter Beifall belohnte das vierköpfige Ensemble nach Merulas programmkrönendem Reißer „La strada“.

Der fulminant zugegebene Uccellini-Hit „La Bergamasca“ opus 3/5 (1642) sorgte dann endgültig für Hochstimmung in der Auerbacher Bergkirche.

