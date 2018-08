Früher war es keineswegs immer besser

Anzeige

Diese schlimmen Zeiten sind gottlob vorbei und möge angesichts dieser Nachrichten, die in dieser Form heute nicht möglich wären, keiner behaupten, dass früher alles besser war.

Heute geht es der Kerwejugend, die in Zell wie in den übrigen Bensheimer Stadtteilen mit großem Engagement die Kerb am Laufen hält, um Frohsinn, gute Laune und jede Menge Spaß. Sei es beim Disco-Abend mit DJ Finger Joe am Freitagabend, den Tanzabenden für alle Generationen mit Live-Musik am Samstag und Sonntag, dem bunten Kerwezug am Sonntag oder dem Frühschoppen und der Bachregatta am Kerwemontag.

Bis zum Wochenende soll sich ja auch das exzessive Sommerhoch wieder normalisiert haben, so dass es sich gut feiern lässt. Auch der Meerbach dürfte am Montag genug Wasser haben, damit für die Bachregatta das erforderliche Hochwasser erzeugt werden kann.

Man darf gespannt sein, welche kunstvollen Schiffe zu Wasser gelassen werden. Vom Zeller Rathaus über ein Trojanisches Pferd, ein U-Boot bis zum Casino und komplett ausgestatteter Freiterrasse mit Grill schwamm schon alles auf den Fluten des Meerbachs.

Bei den einen kommt es auf die „Schönheit“ an, bei den anderen auf die Zeit. Während für die „schönen“ Schiffe in aller Regel viel Zeit und Kraft benötigt wird, um die Brückenschikanen zu überwinden, sind die Schnellfahrer vor allem dabei gefordert, ihre Blechwanne über Wasser zu halten.

Moderator Hans-Peter Ott wird wieder seine Freude haben, die Regattateilnehmer mit entsprechenden Kommentaren zu begleiten. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.08.2018