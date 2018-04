Frühlingsvergnügen im Südwesten und Spargel satt

Anzeige

Temperaturen weit über der 20-Grad-Marke: Am ersten warmen Wochenende des Jahres werden T-Shirts aus dem Schrank gekramt, und vor den Eisdielen bilden sich lange Schlagen. Mit dem Einzug des Frühlingswetters hat die Spargelsaison in der Region begonnen. So fand etwa in Lampertheim diese Woche der offizielle Anstich für den südhessischen Bereich der Metropolregion statt. Grund für das schöne Wetter ist der Zustrom von warmer Luft aus dem Mittelmeer. Und der Frühling will bleiben: Auch das Wochenende wird sonnig!