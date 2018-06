Führung durch Heilkräutergarten

Anzeige

Es sprießt im Moment prachtvoll am Rande des Weinheimer Schlossparks. Dicke Hummeln brummen von einer Blüte zur nächsten. Es summt überall. Der Weinheimer Heilkräutergarten auf den Terrassen am Blauen Hut steht gerade in seiner vollen Pracht.

Heilkräuterkennerin Astrid Eichelroth hat viel zu erzählen. Zum Beispiel über den Akanthus, der ebenfalls in Blüte steht. Aus den Blättern lässt sich ein Brei gewinnen, mit dem man Umschläge machen kann, die bei Prellungen und Schwellungen helfen. Aber die Natur hat den Tisch im Heilkräutergarten auch weiter reichlich gedeckt. Das Johanniskraut blüht, ebenso der Blutweiderich. Die „Kräuterfee“ kann aus dem Vollen schöpfen, bei ihrer nächsten öffentlichen Führung durch den Heilkräutergarten im Weinheimer Schlosspark am Sonntag, 1. Juli. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Blauen Hut. Die Teilnahme ist, wie immer, kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. wn