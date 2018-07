Führung zu Wildkräutern

Anzeige

Salbei, Thymian, Origanum, Pastinake, Weinberglauch, Schafgarbe und vieles mehr gibt es beim nächsten Wildkräuterspaziergang mit Dorisa Winkenbach zu entdecken und zu schmecken. Am 17. Juli hat die Wildkräutervegetation ein mediterranes Flair. Treffpunkt um 17 Uhr, Start und Ziel ist am Nächstenbacher Weg/Ecke Nächstenbacher Berg, also im Wald über den Dächern Weinheims. Es geht darum, Pflanzenbotschaften an Gestalt und Wuchsort zu erkennen.

Rezepte und Infos

Die Rast findet unter einem Naturdenkmal statt, dort werden auch Kräuterbeschreibungen literarisch präsentiert. Dorisa Winkenbach gibt Rezepte und Infos zur Verarbeitung, Dosierung, Konservierung und zur Gesundheitsvorsorge und bietet eine sensorische Verkostung der essbaren Wildkräuter auf dem Butterbrot. Die Wanderung geht etwa zwei Stunden, bei schönem Wetter auch länger. Buchbar über Stadt Weinheim, Tourist Information, Telefonnummer 06201/83610, oder per E-Mail an die Adresse: tourismus@weinheim.de wn