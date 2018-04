Anzeige

Nachdem Daniel Wirtz kurzfristig alle Termine seiner „Die fünfte Dimension“ Tour absagen musste, gibt er die Nachholtermine der ausgefallenen Shows bekannt. Zudem dürfen sich seine Fans in zwölf weiteren Städten über neubestätigte Konzerte des Musikers freuen. Der etablierte Rock-Musiker macht dabei auch Halt in Würzburg. Am 13. November ist er um 20 Uhr in der Würzburger Posthalle zu hören.