Für frischen Wind sorgen

2008 startete der KSC Schwetzingen im Fußballkreis Mannheim in den Spielbetrieb. Genau zehn Jahre später feierte der Kultur- und Sport-Club seinen größten Erfolg. Erstmals wird der Verein eine Mannschaft in der A-Klasse ins Rennen schicken.

Der Macher des Erfolgs, Trainer Serdar Aktas, verließ inzwischen die Kommandozentrale. Neuer Spielertrainer ist Deniz Acikgüloglu, zuletzt beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim aktiv und in der Region als Spieler des SV Rohrhof durchaus kein Unbekannter. „Die Gespräche mit dem Vorstand waren sehr gut und die Inhalte haben mich davon überzeugt, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, schildert der 31-Jährige seinen schnellen Entschluss. Für ihn wird es eine neue Erfahrung sein, nicht mehr „nur“ in der Kabine zu sitzen, sondern vor der Mannschaft zu stehen und Anweisungen zu geben.

Kader KSC Schwetzingen Spielertrainer: Deniz Acikgüloglu (31/Türkspor Mannheim). Tor: Abdullah Bagmaci (37), Fabian Schäffer (21). Abwehr: Burhan Afasaroglu (29), Cihan Kara (33), Bilal Kaya (21), Ümit Keloglu (25), Oguz Ünver (21/Türkspor Mannheim), Aiage Janneh (23), Sezer Aktas (19), Bajram Bilalli (21), Egemen Kaynak (21). Mittelfeld: Muhammed Demiray (21), Enver Emiroglu (28), Ahmet Eceyurt (21), Okan Iskirik (25), Mirac Kara (32), Batuhan Karadeniz (25), Emre Keloglu (27), Sainey Sanneh (23), Hüseyin Erdogan (24/Ladenburger SV), Furkan Konur (25/1. FC Wiesloch), Serkan Uzun (25/TSG Rheinau), Oguzhan Celikkale (22), Ramin Akbari (29), Arbin Bytyqi (20), Önder Güc (26), Ebrima Wally (25/vereinslos), Musa Bojang (20/FK Bosna Mannheim). Angriff: Sertac Elma (29), Cihan Burgurcu (26/Ladenburger SV), Batuhan Keskin (21/FC Badenia Hirschacker), Lamin Cham (26), Mehmet Horuz (31), Ramazan Kara (28), Volkan Özdemir (23). Abgänge: Sebajdin Kruezi (TSG Rheinau), Selim Boz (DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen II), Serkan Yaman (Spvgg Türkspor Edingen), Georg Dagcioglu (unbekannt).

Worauf darf sich sein Team einstellen? „Ich lege sehr viel Wert auf Disziplin, auf die Einstellung der einzelnen Spieler zum Fußball und dass sie im Training genauso ihre 100 Prozent abrufen wie in einem Pflichtspiel“, sagt Acikgüloglu. „Egal in welcher Situation, für mich ist wichtig, nie den Anstand und Respekt voreinander oder auch gegenüber unseren Gegnern zu verlieren.“ Sicherlich kann der Neu-Coach seine Erfahrungen aus vielen Jahren im höherklassigen Kreisbereich einfließen lassen. In der A-Klasse sind Variabilität und je nach Spielsituation auch Systemwechsel gefragt. „Die Saisonvorgabe ist ganz klar der Klassenerhalt“, sieht Acikgüloglu die Trauben noch nicht allzu hoch hängen. „Wenn es Ende sogar ein einstelliger Tabellenplatz wird, wären wir sehr glücklich.“