Für Kerwe jetzt anmelden

Die Vielfalt macht die Weinheimer Altstadtkerwe aus, die dieses Jahr vom 10. bis 13. August stattfindet. Die Mischung macht’s zwischen Partymeile auf dem Marktplatz, dem Riesenrad zwischen historischen Wehrtürmen und urigen Straußwirtschaften in den Hinterhöfen des Gerberbachviertels. Leider ist das Angebot der Straußwirtschaften in der Altstadt seit ein paar Jahren stagnierend bis sogar leicht rückläufig. Das ist schade, finden die Weinheimer Kerwe-Organisatoren um Marktmeister Stefan Grabinger, bei dem im Bürger- und Ordnungsamt die Fäden zusammenlaufen.

Individuelle Angebote

Leuchtende Beispiele sind der Kerweverein, die Blüten, das Café Central an der Ulner Kapelle, die „G’schmacksach“ und andere. Aber es gäbe noch mehr Möglichkeiten rund um Gerberbach und Marktplatz. Denn nicht jeder Hauseigentümer hat Lust darauf, Gastwirt für ein paar Tage zu sein. Und wer genau das will, hat vielleicht keine passende örtliche Gelegenheit. Im Rathaus, speziell beim Team des Marktmeisters im Bürger- und Ordnungsamtes, will man jedenfalls zur Eröffnung von Straußwirtschaften motivieren und falls nötig auch beraten, wie so etwas genehmigungsrechtlich funktioniert. Klar ist, individuelle Angebote im historischen Umfeld sind das Besondere an einer Altstadtkerwe.

Infos bei Stefan Grabinger

Wer Interesse hat an einer Straußwirtschaft hat oder sich nur informieren möchte, kann sich mit Stefan Grabinger in Verbindung setzen. Am besten telefonisch unter der Nummer 06201/8 22 29 oder per Mail an die Adresse st.grabinger@weinheim.de. Anmeldeschluss für Straußwirtschaften ist dieses Jahr der 27. Juni. wn