Für Stadtfahrten in gemäßigtem Klima

München.Ganzjahresreifen eignen sich für Autofahrer, die vor allem in Stadtgebieten in Regionen mit gemäßigtem Klima unterwegs sind. Darauf weist der ADAC hin. Wer mit solchen Reifen liebäugelt, prüft daher sein persönliches Fahrprofil lieber genau. Denn die Pneus für Sommer und Winter sind immer noch ein Kompromiss und eignen sich zudem eher für Kleinwagen. Wer also etwa im Winter in die Berge und im Sommer in den heißen Süden will, greift besser sowohl zu Winter- als auch Sommerreifen im Wechsel.

Bei einem ADAC-Test schneiden von neun Allwetterreifen für Kleinwagen vier „befriedigend“ und fünf „ausreichend“ ab. Das sei ein besseres Resultat als noch 2014 und 2016. Testsieger ist der Nexen N blue 4 Season (Note 2,7) vor dem Continental AllSeasonContact (3,0).