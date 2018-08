Fürs Grobe und die Oper

Anzeige

Als erstes Modell seiner Klasse bietet der Velar für die Sitzbezüge eine Variante mit umweltverträglichen Textilien als Alternative zu Leder an. Der Stoff wurde mit dem dänischen Hersteller Kvadrat entwickelt. Wer will, kann sich sein Fahrzeug so vegan, also ohne tierische Bestandteile, zusammenstellen.

Erstaunlich leichtfüßig lässt sich der Velar durch den Straßenverkehr dirigieren. Selbst die Breite von mehr als zwei Metern tritt in den Hintergrund, so perfekt harmonieren die Lenkung und das Fahrwerk. Das ganze Konzept des Range Rovers animiert nicht zum Rasen, sondern vermittelt durch die schicke Atmosphäre im Innenraum eine Distanz zur Außenwelt, die selbst im Alltag alle Hektik vergessen lässt. Nebengeräusche filtert die Außenhaut nahezu perfekt.

Beachtliche Wattiefe

Die getestete Variante mit 300 PS weckt natürlich die Erwartung, nicht zu einem Verkehrshindernis zu werden. Unter sechs Sekunden auf Hundert sprechen Bände, auch im mittleren Drehzahlbereich verwöhnt der Zweiliter-Vierzylinder mit ordentlicher Schubkraft. Dass sich der Range Rover während des Tests elf Liter Benzin im Mittel genehmigte, bringt ihm allerdings ein Häkchen auf der Negativseite ein. Eine Wattiefe von 65 Zentimetern sowie exzellente Geländeeigenschaften beeindrucken dagegen. Der Velar macht sich somit hervorragend abseits der Straße – und als Hingucker vor der Oper.

