Fuhrpark erneuert

Reichenbach.Neben der maroden Gebäudesituation wies der Bauhof auch einen überalterten Fuhrpark auf, in den seitens des KMB als erstes investiert wurde.

Acht der insgesamt 17 Fahrzeuge plus Anhänger wurden aufgrund ihres Zustandes aussortiert, darunter drei der vier Unimogs (das teuerste Fahrzeug im Bauhof), die zwischen 27 und 35 Jahre alt waren. Mit den Neuanschaffungen vom Unimog bis zum Pritschenwagen „investierten wir bisher rund 430 000 Euro in den Fuhrpark“, so Frank Daum, der Geschäftsführer des KMB.

Durch den Zweckverband stehen dem Lautertaler Bauhof zusätzlich Großfahrzeuge wie Groß-Lkw, Friedhofsbagger, Großflächenmäher und Kehrmaschine sowie Unterstützung im Winterdienst zur Verfügung. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018