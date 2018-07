Fußballcamp von Round Table

Anzeige

Allen kleinen Nachwuchsdribblern bietet der Service-Club Round Table 186 Weinheim vom Mittwoch, 1. August, bis Freitag, 3. August, sein erstes Fußballcamp auf dem Gelände der TSG Lützelsachsen an. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Die 13 Mitglieder des Weinheimer Round Table nehmen sich für die Begleitung des Camps extra Urlaub. Am Freitag wird das Training vom „Hoffexpress“ der TSG Hoffenheim unterstützt, und im Anschluss an das Training können Kinder, Eltern und Betreuer die drei Tage bei einem Barbecue gemütlich ausklingen lassen. Der Erlös des Fußballcamps kommt – wie immer bei Round Table – der Kinder- und Jugendförderung in der Region zu Gute. Im Preis sind Trikot, Hose und Verpflegung für die drei Camptage inbegriffen.

Die Anmeldung erfolgt im Internet über die Homepage rt186.round-table.de. wn