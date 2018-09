Galeria Kaufhof lädt ihre Kunden zum 50. Geburtstag ein

Die Galeria Kaufhof in Mannheim, N 7, feiert ihr 50. Standortjubiläum. Natürlich muss ein runder Geburtstag entsprechend gefeiert werden und so lädt das Kaufhaus seine Kunden vom 20. September bis 9. November zur großen Geburtstagsparty ein.

Der Weg zur Entstehung der heutigen Galeria Kaufhof begann bereits 1885 durch die Gründung des Kaufhaus Vetter sowie der Erbauung der Defaka Mannheim 1929 und nahm seinen Lauf, als beide durch Helmut Horten 1967 zusammengelegt wurden. 1999 erhielt die Galeria Kaufhof in N7 schließlich ihren Namen und präsentiert sich heute mit seinen Warenwelten als leistungsstarke und lifestyle-orientierte Einkaufsadresse.

Zum Jubiläum lädt das Warenhaus seine Kunden zu einem bunten Programm ein. „Der Startschuss fällt morgen, am 20. September um 11 Uhr. Gemeinsam mit Christine Ram, Leiterin des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim und Melanie Magin, Geschäftsführerin der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung werden wir um 11 Uhr unsere 50 Meter Kuchentafel eröffnen“, sagt Birgit Schäven, Geschäftsführerin der Galeria Kaufhof an der Kunststraße. Der Erlös kommt der „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ zugute. Zusätzlich gibt es einen Sektempfang und es erfolgt musikalische Unterhaltung mit der Walking Band „Noir“. Unter dem Motto „Wir machen die Leinen los“ findet schließlich auf den Kapuzinerplanken ein Ballonweitfliegen statt, bei der im Tausch gegen zurückgebrachte Ballons tolle Gewinne warten. Bis zum 1. Oktober können sich auch Kinder vergnügen: Die Playmobilerlebniswelt und DRK laden kleine Entdecker in die dritte Etage ein. Am 21. und 22. September wird es besonders für die Großen schmackhaft, denn Galeria Kaufhof veranstaltet neben einem Gin Tasting-Event eine Verkostung „So schmeckt Asien“ der Familie Fissler mit ausgewählten Weinen der neu erweiterten Spirituosenabteilung. Die letzten Sommertage können Besucher mit einer leckeren Abkühlung am Eismobil genießen, wenn sie nicht gerade das Glücksrad in der Parfümerieabteilung drehen. Und vom 26. bis 29. September macht Galeria Kaufhof seine Kunden sogar zu Supermodels: Nach einer Anmeldung werden sie von der Firma Studioline bei einem Dessous- oder Modefotoshooting perfekt in Szene gesetzt. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, findet am 7. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag statt, bei dem mit vielen Verkostungen und großer Kindermodenschau tolle Unterhaltung garantiert ist. Da kann man Galeria Kaufhof nur noch alles Gute zum Geburtstag wünschen und sich auf Geschenke freuen. miz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018