„Game of Thrones“-Stars heiraten

Herzklopfen am „Game of Thrones“-Set: Zuerst mussten sie das Verliebtsein spielen, dann wurde es Wirklichkeit. Jetzt hat Kit Harington (31) seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie (31) in Schottland geheiratet. Das britische Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Nach der Trauung in der Hochzeitskirche in Kirkton of Rayne fuhr das Paar zum Empfang in Leslies nahegelegenes Familienschloss in Aberdeenshire. Der Vater der Braut, Sebastian Leslie, trug einen Schottenrock und war „außer sich vor Freude“.