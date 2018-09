Gartenarbeit ist Seelenarbeit, sagt Monika Kirschke und demzufolge sieht sie den Garten als Spiegel der Seele. Die Gartenplanerin und Zierpflanzengärtnerin vereint in ihrem Leben die Themen Garten und Spiritualität. Als intuitive Naturheilkundlerin gibt sie wertvolle wie praktische Tipps - nicht nur für den Garten, sondern auch für das Leben.

In der Sporthalle lässt sie interessierte Messebesucher gerne an ihrer Erfahrung teilhaben. Zum einen am Stand mit Informationen über ihre Arbeit und die von ihr veröffentlichten Bücher, aber auch zu aktuellen Fragen hinsichtlich der Auswirkungen des heißen Sommers.

Außerdem hält sie an beiden Messetagen jeweils um 15.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Pflegeleichte Gärten sind lebendige Gärten. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018