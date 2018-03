Gastfreunde kennenlernen

Anzeige

Auszubildende gewinnen und den Fachkräftenachwuchs für das baden-württembergische Gastgewerbe sichern – das ist das Ziel der Kampagne „Wir Gastfreunde“. Herzstück der Kampagne ist das Gastro-Mobil: In dem ausgebauten Linienbus werden Berufe und Branche erlebbar.

Das Gastro-Mobil informiert in ganz Baden-Württemberg an Schulen und bei Ausbildungsmessen über die Berufs- und Karrierechancen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Schüler lernen im GastroMobil spielerisch und mit hohem Spaßfaktor die gastgewerblichen Berufe kennen und erfahren, welche Betriebe in ihrer Region freie Ausbildungsplätze anbieten. Multimedia-Elemente wie der Gastro-Surfer oder der Gastro-Express ermöglichen eine zwanglose Annäherung an die Branche: So erleben Schüler eine virtuelle Fahrt durch die Welt der Hotellerie und Gastronomie oder reisen um die Welt von Hotel zu Hotel.

Darüber hinaus informieren Social-Media-Plattformen und die Website www.wir-gastfreunde.de die Jugendlichen über Berufe und Branche. Infobroschüren und Flyer vermitteln Eltern und Lehrern die wichtigsten Fakten. zg