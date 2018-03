Gebetet, gelacht: Gottesdienste zur Fasnacht

Freunde der Fasnacht fühlen sich zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit auch im Kirchenschiff gut aufgehoben, denn mit einem Augenzwinkern blickt dort so mancher evangelische und katholische Seelsorger auf das vergangene Jahr zurück. Beispielsweise ist heute am Samstag um 18 Uhr in der evangelischen Johanniskirche (Lindenhof) bei Pfarrer Klaus Schlaegers humoristischem Abendgottesdienst unter

...

Sie sehen 41% der insgesamt 983 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.02.2018