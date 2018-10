Gedenken zur Pogromnacht

Weinheim.Auch in diesem Jahr wird in Weinheim am 9. November der Reichspogromnacht des Jahres 1938 und der damit verbundenen Zerstörung der jüdischen Synagoge in Weinheim gedacht. Treffpunkt diesmal ist die Evangelische Kirche in der Hauptstraße. Nach einer kurzen Andacht begibt man sich zum Mahnmal für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung im Stadtgarten. Dort wird ein Kranz niedergelegt. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme eingeladen. BILD: Gunnar Fuchs

