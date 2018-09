Gefährliches Überholmanöver

Bei einem Unfall auf der B 38 in Weinheim kurz vor dem Westportal des Saukopftunnels ist ein 38-Jähriger Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war er zuvor von einem schwarzen Sprinter trotz des Verbotes überholt und dann geschnitten worden. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Opel-Fahrer stark bremsen, nach rechts ausweichen und kam auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen.

Aufgrund des Ausweichmanövers stieß sich der Mann den Kopf und erlitt in Folge starke Rückenschmerzen, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der schwarze Sprinter mit der Aufschrift „Sixt“ im Heckbereich fuhr vermutlich in Richtung B 3 in Fahrtrichtung Laudenbach davon. Sachschaden entstand nicht. Die Beamten des Verkehrskommissariat suchen in diesem Zusammenhang Zeugen und bittet diese, sich unter 0621/174 41 40 zu melden. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018