Gefeiert wird drei Tage lang

Zwingenberg.An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Der Zwingenberger Stammtisch-Verein „Fröhliche Jungs“ lädt zur 56. Openair-Kerb des ältesten Bergstraßenstädtchens ein. Wenn das Wetter passt, dann steht ausgelassenem Feiern auf dem – ansonsten gut beschirmten – Festplatz westlich der Melibokushalle von Samstag, 18. August, bis einschließlich Montag, 20. August, nichts im Wege.

Eröffnet wird das „Fest der Feste“ am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Der katholische Pfarrer Äneas Opitek und sein evangelischer Kollege Christian Hilsberg laden gemeinsam mit den Kerweborsch dazu herzlich ein.

Um 19 Uhr folgt die Vorstellung der Traditionsfiguren, nämlich des Kerwevadders und seines Mundschenks, sowie der Kerwemädchen. Während die Namen von Kerwevadder und Mundschenk stets streng geheim gehalten werden, sind die Kerwemädchen bekannt: Jenny Beckmann, Francesca Tasca, Patricia Schuchmann, Melissa Zehnbauer, Lea Trautmann, Nikola Geffert, Tanja Timmermann und Talea Schückle werden die Jugend der Kerb repräsentieren. Auch das jüngste Mitglied der „Fröhlichen Jungs“, Emely Speckhardt, wird als „Mini-Kerwemädchen“ dabei sein. Überdies erfolgt am Samstagabend auch der offizielle Bieranstich. Fortgesetzt wird das Programm am Sonntag ab 14 Uhr mit dem Kerweumzug durch die Stadt und der anschließenden Kerweredd auf dem Melibokusparkplatz. Neuerung in diesem Jahr: Markus Kropp, Vorsitzender des Zwingenberger Karnevalvereins Narrhalla mit langjähriger Bühnenerfahrung als Sitzungspräsident der örtlichen Fastnacht, wird die Zugnummern moderieren. Ort der Ansage ist der Löwenplatz.

Gefeiert wird die Kerb in Zwingenberg auch noch am Montag, der Frühschoppen beginnt um 10 Uhr und bietet wieder Tombola und Festzugprämierung. An allen Tagen sorgen die „Fröhlichen Jungs“ mit ihren Unterstützern für die Bewirtung der Gäste mit Speisen und Getränken.

Feuerwerk ?

Das Feuerwerk, das in den jüngeren Jahren immer am Sonntagabend Lichterglanz an den Himmel über Zwingenberg zauberte, ist – Stand Redaktionsschluss dieser Sonderseite – abgesagt. Wie „Fröhliche Jungs“-Chef Giacomo Tasca auf Anfrage mitteilte, wurde dem Verein die zunächst erteilte behördliche Genehmigung wieder entzogen, „was wir angesichts der Trockenheit auch absolut verstehen konnten“. Falls sich die Wetterlage nachhaltig ändern sollte, dann könne das Abfeuern der Raketen auch ganz flott wieder genehmigt werden, „wir stehen mit der Stadtverwaltung in Kontakt“. Sollte dem Feuerwerk wider Erwarten nichts im Wege stehen, dann wird es – so der Plan – am Sonntag gegen 21.30 Uhr von der Feuerwehr Zwingenberg gestartet. Allerdings nicht, wie bis dato üblich, von den Weinbergen aus, sondern von einem geheimen Ort

