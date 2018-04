Geheimnisse der Gewürzkräuter

Anzeige

Sie schmecken gut und sie geben jeder frischen Speise die besondere Note. Aber was können Gewürzkräuter noch? Rosmarin, Thymian, Salbei und all die anderen Kräuter unserer Küche, sie haben auch gesundheitsfördernde Wirkungen. Dies und mehr erfährt der Besucher bei einer Führung mit Kräuterseminar am Samstag, 12. Mai, 14 Uhr bis 17 Uhr im Weinheimer Heilkräutergarten, der sich im Schlosspark auf den Terrassen unterhalb des alten Wehrturms „Blauer Hut“ befindet. Kräuterexpertin Astrid Eichelroth gibt an diesem Tag wertvolle Tipps zu den Kräutern, auch dazu, wie man heranzieht und gedeihen lässt. Sie geht dabei auch auf eher unbekannte Vertreter wie die Süßdolde, das biblische Ysop und das Currykraut ein. Anmeldungen unter Gartentelefon 06201/690 31 23. red