Geld für Gedenken

Der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane in einer zeitgenössischen Darstellung. Der Verfasser realistischer Gesellschaftsromane ("Effi Briest", "Der Stechlin") wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren und ist am 20. September 1898 in Berlin gestorben. Zu seinem 100. Todestag wird Fontane nicht nur vielfach geehrt, es erscheinen auch mehrere neue Biographien und andere Publikationen über ihn. dpa (zu dpa-Literaturdienst "Ein populärer Klassiker - zum 100. Todestag von Theodor Fontane" vom 07.09.1998) nur sw |

