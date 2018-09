Geldkassette aus Pizzeria gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein bislang Unbekannter in eine Pizzeria in der Wormser Straße eingebrochen und hat dabei eine Geldkassette erbeutet. Eine Zeugin wurde nach Angaben der Polizei von gestern gegen 1.25 Uhr durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und konnte aus ihrem Fenster heraus gerade noch einen dunkel gekleideten Mann aus der Gaststätte flüchten sehen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, entkam der Einbrecher unerkannt.

Sachschaden noch unklar

Der Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die gläserne Eingangstüre ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Innern nahm er eine mit Bargeld gefüllte Geldkassette an sich und flüchtete anschließend in Richtung Beundstraße/Händelstraße. In der Kasse befanden sich mindestens 140 Euro, der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: vermutlich männlich, groß, dünn, trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpulli, der über den Kopf gezogen war.

Zeugen oder Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06201/1 00 30 an die Ermittler des Polizeireviers Weinheim zu wenden. red/pol

