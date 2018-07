Gelebte Praxis: 100 Prozent Made in Europe

Anzeige

Hockenheim.Schaft und Sohle müssen in Europa zusammengeführt werden. Dann darf ein Schuh gemäß EU-Vorschriften die Kennung „Made in Europe“ tragen – selbst, wenn die einzelnen Komponenten in Asien, Afrika oder in anderen Ländern auf der Welt gefertigt wurden. Ehrlich ist anders, findet Ewald Haimerl, Geschäftsführer des bayerischen Funktionsschuh-Herstellers Haix. „Made in Europe ist bei uns nicht nur Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Praxis“, sagt Ewald Haimerl.

Diese Botschaft vermittelt auch die neue Haix-Dokumentation „Made in Europe“. Der Imagefilm ist an fünf Drehtagen in Deutschland, Vietnam und Kroatien entstanden. Das Video beginnt mit dem Haix-Chef inmitten einer chaotischen Kreuzung in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon. Anschließend gibt der Imagefilm Einblicke in die Produktion, die Entwicklung und den Spirit bei Haix. Die gesamte Dokumentation ist auf www.haix.com zu sehen.

Bekenntnis zum Standort Europa

Ewald Haimerl bekennt sich zum Standort Europa: „Wenn auf einem Haix-Schuh ,Made in Europe‘ steht, dann garantieren wir, dass der Schuh auch zu 100 Prozent in Europa gefertigt ist.“