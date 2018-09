Gemeindefest in Rippenweier

Am Sonntag, 30. September, feiert die evangelische Kirchengemeinde Heiligkreuz-Oberflockenbach ihr Gemeindefest in der Keltensteinhalle in Rippenweier. Auf die Gäste wartet wieder ein reichhaltiges Buffet mit selbst gebackenem Kuchen und Waffeln sowie ein buntes, musikalisches Programm und eine Tombola. Basteln, spielen und toben – auch für die Kinder gibt es ein Programm, sodass garantiert keine Langeweile aufkommt.

Eine weitere Besonderheit wird ein Verkaufsstand mit Eine-Welt-Produkten der Kirchengemeinde Schriesheim sein. Wer abgeholt oder gebracht werden möchte, meldet sich ebenfalls bei Ulrike Seyrich unter der Telefonnummer 06201/7 26 04 oder per Email an die Adresse uli.seyrich@t-online.de. wn

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018