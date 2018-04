Gemeinsam noch stärker

Anzeige

Die Idee ist so einfach wie einleuchtend: Wenn alle an einem Strang ziehen und das in eine Richtung, dann muss die Sache Erfolg haben. Das haben sich auch die Teamwoerker gesagt und ein gemeinsames Ziel gesetzt: Handeln zum Wohle des Kunden. Bei den Teamwoerkern haben sich zwölf renommierte Bensheimer Handwerksunternehmen zusammengeschlossen, um bewährte Handwerkstradition mit innovativen Techniken und Ideen zu verbinden. „Innovativ ist bereits die Idee des gemeinsamen Handelns, die Bündelung der Kräfte. So setzen wir die Tradition der Handwerksqualität im modernen Konzept des Hand-in-Hand-Werkens fort“, verdeutlicht Geschäftsführer Holger Mitsch.

Die Kunden erhalten eine Vielzahl von Leistungen. Das bedeutet, dass sie einen Ansprechpartner für das ganze Projekt haben, der eine verbindliche Terminplanung und eine alle Gewerke umfassende Garantie gibt. „Wir beraten unsere Kunden in Detailfragen und erläutern in der Angebotsphase die Ausführungsvarianten mit transparenter Kostenübersicht. Wir kümmern uns um alle notwendigen Kontakte und Termine. Zudem überwachen wir die fachgerechte, saubere Ausführung aller Arbeiten und achten auf die Einhaltung des Budgets“, sagt Holger Mitsch.

Die Kunden profitieren von der Planung bis zur Abnahme von einer ausführlichen Beratung und Planung, einer lösungsorientierten Kompetenz, von Flexibilität bei Sonderwünschen sowie verbindlichen Preiszusagen. Die Teamwoerker bieten die Kapazität, große Bauvorhaben komplett abzuwickeln, aber auch für kleine Reparaturen kommen sie gerne zu ihren Kunden. Ob Wärmedämmverbundsysteme, Elektro- und Sanitärinstallation, Fliesen- und Natursteinarbeiten, Schreinerarbeiten, Maler- und Verputzarbeiten, Raumgestaltung, Küchen, Sicherheitstechnik, Wärmepumpen oder Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten: Bei den Teamwoerkern gibt es kein Gewerk, das es nicht gibt.