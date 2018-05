Gemeinsame Tour zum Spargelmarkt

Anzeige

Walldorf.Für Radler aus der Region lohnt sich am Samstag, 9. Juni, ein Ausflug mit dem Fahrrad nach Walldorf gleich mehrfach: Zum einen erfolgt der offizielle Start der Aktion „Stadtradeln“ auf dem Spargelmarkt, zum anderen werden an diesem Tag Radservice-Stationen eingeweiht, teilt das Landratsamt mit.

Die Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses findet bereits zum elften Mal statt. Dieses Jahr nimmt auch der Rhein-Neckar-Kreis und 23 seiner Kommunen an der deutschlandweiten Aktion teil. Der Kreis möchte mit den Städten und Gemeinden einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten. Innerhalb des Aktionszeitraums vom 9. bis 29. Juni können Fahrradkilometer gesammelt und gemeldet werden.

Los geht es in Walldorf am Samstag, 9. Juni, um 12 Uhr, an der S-Bahnstation Wiesloch-Walldorf. Dort werden zunächst zwei neue Radservice-Station eingeweiht. Insgesamt 24 dieser Reparaturmöglichkeiten werden im Laufe des Sommers im ganzen Landkreis aufgebaut und stehen den Bürgern dann dauerhaft und kostenfrei zur Verfügung. Die Radsrevice-Stationen (in Walldorf gibt es an der Drehscheibe eine weitere) halten neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile auch Werkzeug für kleine Ausbesserungen am Fahrrad bereit.