Gemeinschaft und Unterhaltung stehen hoch im Kurs

Anzeige

Die B+O Tagespflege unterstützt und ergänzt die häusliche Pflege und entlastet die Angehörigen. Die Gäste können frei wählen, ob sie die Tagespflege an jedem Werktag oder an einzelnen Tagen besuchen wollen. In der Tagespflege finden die Gäste Gemeinschaft und Unterhaltung. Zusammen werden dort die Mahlzeiten eingenommen und auf individuellen Wunsch können für die Gäste Fußpflege- oder Friseurbesuche organisiert werden. Rehabilitative Angebote wie Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie können – auf Rezept – wahrgenommen werden. Zudem bietet die Tagespflege zum Kennenlernen einen kostenlosen Schnuppertag an. Ein eigener Fahrdienst mit rollstuhlgerechtem Bus steht für alle Tagespflegegäste zur Verfügung.

Unter dem Leitsatz „Alles dreht sich um ihre Gesundheit“ bietet die B+O Physiotherapiepraxis auch externen Patienten maßgeschneiderte Behandlungen für die Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation ihrer Beschwerden. Bei der therapeutischen Tätigkeit geht es vor allem darum, mit individuellen Lösungen für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu sorgen. Moderne Technik, motivierte Mitarbeiter, regelmäßige Fortbildungen und der Blick auf aktuelle Behandlungsmethoden sind dabei eine Selbstverständlichkeit.

Im Einsatz für die Bewohner

Das B+O Seniorenzentrum verfügt über fünf Wohnbereiche mit den entsprechenden Pflegeplätzen. Außerhalb dieser Wohnbereiche stehen den Heimbewohnern folgende Gemeinschaftsräume zur Verfügung: die Cafeteria, der Panorama- und Gemeinschaftsraum sowie die Begegnungsstätte und auch der Snoezelenraum zur ganzheitlichen Förderung der Wahrnehmung. Die bepflanzten Außenbereiche rund ums Haus erweitern das Angebot bei günstigem Wetter.

Im B+O Seniorenzentrum werden die Mitarbeiter den Bewohnern immer dann behilflich sein, wenn sie Unterstützung brauchen. Denn den Pflegekräften ist es ein Herzensanliegen, dass es den Bewohnern gut geht. Dafür geben sie jeden Tag ihr Bestes und bilden sich regelmäßig weiter, um stets auf dem neuen Stand zu sein. Außerdem arbeitet das Haus eng mit Haus- und Fachärzten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, sowie Logopäden zusammen.

Kreativangebote für Senioren

Im Seniorenzentrum gibt es außerdem ein Studio für medizinische Fußpflege und einen Friseur. Und weil gutes Essen Leib und Seele zusammenhält, bietet die Küche täglich mehrere abwechslungsreiche Mahlzeiten an, die dem Geschmack und den Bedürfnissen alter Menschen Rechnung tragen. Für Abwechslung sorgt die Abteilung „Soziale Betreuung“ mit einer breiten Palette von alltagsstrukturierenden Angeboten: Gruppenstunden sowie Einzel- und Zimmerbetreuungen. Hierzu sind Angehörige stets willkommen. Dazu gibt es Projekte wie das Gärtnern im Gewächshaus, die Kreativwerkstatt und Backen.

Auch Sterbende werden nicht allein gelassen. Unterstützt von den konfessionellen Seelsorgern und der IGSL Hospizgruppe Schwetzingen werden alte Menschen würdevoll bis zu ihrem Tod begleitet. Auch Angehörigen wird Unterstützung und Hilfe angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.07.2018