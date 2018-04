Gemeinschaftsschulen: Erstmals droht das Aus

Anzeige

Mangels Schülern droht einigen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg die Schließung. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU, Bild) sagt im Interview mit dieser Zeitung; „Aus Gesprächen weiß ich, dass an etwa zehn Standorten vor allem im ländlichen Raum in diesem Kontext Gespräche zur regionalen Schulentwicklung laufen.“ Dies sei Folge einer zu großzügigen Genehmigungspraxis durch die grün-rote Vorgängerregierung. Eisenmann beziffert die Kosten für einen Rechtsanspruch aller Grundschüler auf einen Platz in einer Ganztagsschule mit 500 Millionen Euro jährlich.