Gesang und Geschichten

Am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr hebt sich in der Stadthalle Weinheim der Vorhang für ein stimmungsvolles Konzert mit Christoph Schobesberger, Lynne Williams und Band. Mit seiner Frank Sinatra Gala begeisterte Christoph Schobesberger bereits in zahlreichen Theatern und Konzerthäusern sein Publikum. Der ehemalige Wiener Sängerknabe, bekannt auch als Oberarzt Dr. Stein aus der Serie „Für alle Fälle Stefanie“, hat nicht nur in vielen Filmen und auf großen Bühnen gespielt, sondern vor allem auch eine große Leidenschaft für Musik entwickelt. Mit seinem Programm „Let It Snow“ präsentiert er mit seiner Partnerin Lynne Williams und musikalisch unterstützt durch eine vierköpfige Band ein vorweihnachtliches Programm der besonderen Art.

Dabei sind deutsche sowie internationale Weihnachtslieder und Songs bis hin zu Hits von Barry Manilow und Frank Sinatra zu hören. Ganz nebenbei überraschen die Sänger zwischen den einzelnen Liedern mit kleinen Geschichten, Anekdoten und nachdenklichen Zwischentexten. Karten im Vorverkauf erhält man über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim in der Stadthalle, telefonisch unter 06201/12282, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr oder rund um die Uhr unter www.kulturgemeinde.de. red

